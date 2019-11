Läbirääkimiste edukus sõltub ettevalmistuse osakaalust

Glamox SPL Divisjoni hankejuht Hannes Laaser. Foto: Raul Mee

Esimesena kõneleb Glamox SPL Divisjoni hankejuht Hannes Laaser. Ettekande nimi on "Hinnaläbirääkimised ja sellega seonduvad väljakutsed". Kui oluline on ettevalmistus ja kas lõpptulemust saab ennustada? Kuidas minna hinnaläbirääkimistele olukorras, kus iga osapool on vaid enda eest väljas? Ja kuidas rääkida hinnas läbi siis, kui hind on teisejärguline ja oluline on koostöös tekkiv lisandväärtus? Kuidas peaks hinnast rääkima võtmetarnijatega?

Teisena räägib Eversheds Sutherland Ots & Co partner, rahvusvahelise kaubanduse, Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Risto Rüütel. Kogemuslik ülevaade sellest, mida välismaise äripartneri valikul, taustakontrollil ja tarnetingimuste läbirääkimistel silmas pidada, sh millised on kõige levinumad vead ja probleemkohad välistarnijaga suhtlemise protsessis.

Saade "Lavajutud" on salvestatud Ostujuhtimise aastakonverentsil.

Kuulake saadet siit: