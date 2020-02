Võluvits tervishoiu muredele: erakapitali loodud konkurents

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul aitaks tervishoidu efektiivsust tuua see, kui suurendada konkurentsi kindlustusandjate, aga ka teenusepakkujate vahel. Siin saab abiks olla eraraha. Foto: Raul Mee

Praegust ebaefektiivsust tervishoius aitaks lahendada senisest suurema konkurentsi loomine teenusepakkujate vahel ning erakindlustussüsteemi soodustamine, leidis Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Kallas nentis KPMG Ärifoorumi ja täna "Poliitikute töölaua" raames eetrisse minevas aruteluringis, et praegune tervishoiusüsteem on ebaefektiivne eelkõige seetõttu, et haigekassa valib abivajajale teenuseosutajad. Probleemi aitaks lahendada see, kui raha liiguks koos patsiendiga, kes valib endale ise raviteenuse ostuaja. Samuti võiks Kallase sõnul soodustada erakindlustussüsteemi, mis tooks süsteemi raha juurde ka väljastpoolt tervishoidu. Samuti tekitaks haigekassa kõrvale teiste kindlustusandjate lubamine ka nende vahel täiendavat konkurentsi.