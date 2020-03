LHV juhatuse liige: kriis ei tohiks kaua kesta, ärge veel koondage

LHV pank. Foto: Liis Treimann

Kuidas hakkab raskustesse sattuvate klientidega käituma LHV Pank, sellest kõneles hommikuprogrammis LHV Panga äripanganduse juht Indrek Nuume.

Nuume sõnul on ta pigem nõus nende analüütikutega, kes ütlevad, et isegi kui ärakukkumine on kiire, siis kaua see ei kesta. „Teame, mida vaja, et kriis läbida. Selleks peaks viiruses inimeses hakkama taastuma ja kui uusi koldeid ei teki, siis tullakse kriisist ka kiiresti välja,“ selgitas ta. Lisaks toetavad ettevõtteid riikide suured toetuspaketid.