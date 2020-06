Kallas: praegune olukord pole võrreldav Silvergate'iga

Reformierakonna juht Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Praegune Keskerakonna rahastuse skandaal erineb oluliselt varem Reformierakonda kummitanud Silvergate'i skandaalist, rääkis tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis reformierakonna juht Kaja Kallas. "Saan aru kiusatusest võrrelda neid kahte juhtumit."

Kallase sõnul eristab neid kahte nii see, et kes on süüdistatav, kas tegemist on keelatud tegevusega ning summa suurus.