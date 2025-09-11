Balti börsidest edenes vaid Riia, USA inflatsioon tõusis

Enim langes Balti börsidest Vilniuse börs, mis taandus 0,34%. Riia börs langes 0,21%, Tallinna börs langes 0,07%. Koondindeks Baltic Benchmark langes 0,19%. Wall Streetil valmistas rõõmu Oracle’i tuluprognoos, mis vedas S&P 500 indeksit ja Nasdaqi liitindeksit ülespoole.
Balti börsidest kukkus teisipäeval kõige enam Tallinna börs, kus suurimaks piduriks osutus LHV Groupi aktsia. Wall Streetil jälgiti samal ajal teraselt tööturu andmeid, mis võivad määrata intressikärbete suuruse.
Uut äri alustades keskendutakse sageli tootele, teenusele või turundusplaanile, kuid üha enam digitaliseeruvas maailmas on üheks kõige olulisemaks väärtuseks sinu brändi identiteedis kujunemas domeen. Miks on seda vaja, kuidas seda valida ja millistele trendidele peaksid aastal 2025 tähelepanu pöörama? Tuginedes nii Eestist kui ka raja tagant saadud kogemustele panime sulle kokku ülevaate, mis peaks aitama sul domeenidega seotud maailmas hõlpsamini orienteeruda.