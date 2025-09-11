Äripäev
  • OMX Baltic−0,16%294,39
  • OMX Riga0,05%916,94
  • OMX Tallinn−0,55%1 988,52
  • OMX Vilnius−0,09%1 228,8
  • S&P 5000,63%6 573,17
  • DOW 301,18%46 026,3
  • Nasdaq 0,47%21 988,05
  • FTSE 1000,7%9 289,6
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,43
  • 11.09.25, 16:44

Balti börsidest edenes vaid Riia, USA inflatsioon tõusis

Neljapäeval lõpetasid Balti börsid erisuunaliselt. Balti koondindeks taandus 0,39%, Tallinna börs 0,55% ja Vilniuse börs 0,09%. Ainsana edenes Riia börs 0,05%.
Tallinna börs taandus neljapäeval 0,55%.
  • Tallinna börs taandus neljapäeval 0,55%.
  • Foto: Liis Treimann
Suurima päevakäibe tegi neljapäeval Ignitis grupė, mille aktsiatega kaubeldi 0,35 miljoni euro eest. Aktsia hind taandus 0,47%.
Börsiuudised
  • 10.09.25, 17:31
Balti börsid kukkusid ridamisi, Wall Street hõiskas Oracle’i tuluprognoosi üle
Enim langes Balti börsidest Vilniuse börs, mis taandus 0,34%. Riia börs langes 0,21%, Tallinna börs langes 0,07%. Koondindeks Baltic Benchmark langes 0,19%. Wall Streetil valmistas rõõmu Oracle’i tuluprognoos, mis vedas S&P 500 indeksit ja Nasdaqi liitindeksit ülespoole.
Börsiuudised
  • 09.09.25, 17:18
Balti börsid kogesid valdavalt punast päeva, Wall Street valmistus tööturu andmeteks
Balti börsidest kukkus teisipäeval kõige enam Tallinna börs, kus suurimaks piduriks osutus LHV Groupi aktsia. Wall Streetil jälgiti samal ajal teraselt tööturu andmeid, mis võivad määrata intressikärbete suuruse.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.25, 14:38
Alustava ettevõtja A ja O: mida tasub teada domeenidest aastal 2025?
Uut äri alustades keskendutakse sageli tootele, teenusele või turundusplaanile, kuid üha enam digitaliseeruvas maailmas on üheks kõige olulisemaks väärtuseks sinu brändi identiteedis kujunemas domeen. Miks on seda vaja, kuidas seda valida ja millistele trendidele peaksid aastal 2025 tähelepanu pöörama? Tuginedes nii Eestist kui ka raja tagant saadud kogemustele panime sulle kokku ülevaate, mis peaks aitama sul domeenidega seotud maailmas hõlpsamini orienteeruda.

Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
SUUR TOP
  • 10.09.25, 04:00
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
Finantsinspektsioon tegi Aavo Kärmase ja Jaanus Arukaevu vastu Postimehe andmetel kuriteoteate, sest nad olid ostnud paarikümne tuhande euro eest aktsiaid vahetult ülevõtutehingu eel.
Uudised
  • 10.09.25, 15:36
Kõik Enefit Greeni börsiskandaali kahtlusalused teada: niidid viivad Eesti Energiani välja
Londoni börsil noteeritud tehnoloogiaettevõtte Wise eestvedaja Kristo Käärmann on tänavuse värske Rikaste TOPi võitja.
Uudised
  • 10.09.25, 13:00
Rikaste TOPi võitja: meid edestab Londoni börsil vaid Rolls-Royce
Jetoili juhi Sander Kopli sõnul TOPi sattumine tema elu ei mõjuta.
TOP
  • 10.09.25, 15:01
Rikaste TOPist kukkus välja mitu tugevat ettevõtjat
East Capital Grupi partner ja kinnisvaraosakonna juhi Albin Rosengreni sõnul on põhiline investeerimistees on lihtne: Baltikumis on pikaajalises plaanis kiirem kasv kui Põhja-Euroopas keskmiselt.
Uudised
  • 10.09.25, 09:55
Õrnalt vastuvoolu: Balti üks suuremaid ärikinnisvara tegijaid valmistub 400 miljoni euro suuruseks lisasüstiks
Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
TOP
  • 09.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
Kopli liinidele planeeritakse lisakvartaleid.
Uudised
  • 10.09.25, 12:06
Tallinn kiitis heaks Fund Ehituse mereäärse 400 korteriga arenduse
Kasvutreener Anti Orav jagab koos kolleegi Toomas Dannebergiga saates soovitusi tugeva strateegia koostamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.25, 12:14
Kasulik kuulamine: strateegia peab looma lihtsust, mitte keerukust
Jaan Tallinna osalus tehisintellekti ettevõttes Anthropic pole avalikult teada, kuid võimas väärtuse kasv annab oletada, et ka väike osalus võib väärt olla miljardeid.
Tehisintellekti plahvatuslik tõus võis teha Jaan Tallinnast Eesti neljanda miljardäri
Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse, kuid süüd on Äripäevaga rääkinud investoritel raske uskuda.
“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”
Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas (keskel) on öelnud, et ta ei ole midagi valesti teinud. “Mul ei ole mitte mingit infot olnud. Täitsa null.”
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Jaan Tallinna osalus tehisintellekti ettevõttes Anthropic pole avalikult teada, kuid võimas väärtuse kasv annab oletada, et ka väike osalus võib väärt olla miljardeid.
Tehisintellekti plahvatuslik tõus võis teha Jaan Tallinnast Eesti neljanda miljardäri
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
ESG kaob, mured jäävad
ESG kaob, mured jäävad
Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde selgitab otsuse tagamaid neljapäeva pärastlõunal.
Euroopa Keskpank hoiab intressimuutustes pausi
Keskpank kergitas majanduskasvu ootust
Foto on illustratiivne.
Advokaadibüroode TOP | Võiduks ei piisanud suurimast käibest ega kasumist
Riigieelarve tulubaas on Kristina Kallase hinnangul võtnud suuna positiivsemaks.
Kokku lepitud: kaitsekulude tõus neelab keskmiselt 700 miljonit aastas
Kasvutreener Anti Orav jagab koos kolleegi Toomas Dannebergiga saates soovitusi tugeva strateegia koostamiseks.
  • ST
Kasulik kuulamine: strateegia peab looma lihtsust, mitte keerukust
G7 riigid, kelle majandusi peeti kõige arenenumateks ja usaldusväärsemateks, elavad praegu üle keerulist aega – võlad kasvavad, kuid ka laenukulu on tõusnud tasemetele, millega nad enam harjunud pole.
Vaikses sadamas läks tuliseks – kõige kindlamat vara saab justkui soodushinnaga
Tarbimislaenude paranemine tõi Bigbankile korraliku kasumi ja väiksemad krediidikahjud.
Bigbank kasvatas augustis kasumit
Läti väikevenna investor Andrise tõus on tänavu tulnud muu hulgas väga spekulatiivsetest panustest.
Läti väikevend Andris näitab musklit, aga riskid panevad kulmu kergitama
Kuigi aktsiate väärtus on jõudnud rekordtasemele, on mitmed majandusnäitajad viimastel kuudel halvenenud.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest rekordid
81-aastane Ellison, Oracle’i kaasasutaja, juhatuse esimees ja tehnoloogiajuht, on suurema osa oma varast seotud andmebaasitarkvara ettevõttega.
Larry Ellison haaras Elon Muskilt maailma rikkaima inimese tiitli
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks

Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
00:00
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
00:00
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
  • PRO
Lavajutud
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Tööandjate tund
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
1
SUUR TOP
  • 10.09.25, 04:00
Rikaste TOP: miljardär vallutas esikoha uue rekordiga
2
TOP
  • 09.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
3
TOP
  • 10.09.25, 15:01
Rikaste TOPist kukkus välja mitu tugevat ettevõtjat
4
Uudised
  • 10.09.25, 15:36
Kõik Enefit Greeni börsiskandaali kahtlusalused teada: niidid viivad Eesti Energiani välja
5
Uudised
  • 10.09.25, 12:06
Tallinn kiitis heaks Fund Ehituse mereäärse 400 korteriga arenduse
6
Uudised
  • 10.09.25, 13:00
Rikaste TOPi võitja: meid edestab Londoni börsil vaid Rolls-Royce

Börsiuudised
  • 11.09.25, 17:13
Tehisintellekti plahvatuslik tõus võis teha Jaan Tallinnast Eesti neljanda miljardäri
Börsiuudised
  • 11.09.25, 16:44
Balti börsidest edenes vaid Riia, USA inflatsioon tõusis
Juhtkiri
  • 11.09.25, 15:53
ESG kaob, mured jäävad
Börsiuudised
  • 11.09.25, 15:31
“Raske uskuda, et ta end 10 000 euro eest maha müüb.”
Uudised
  • 11.09.25, 15:30
Euroopa Keskpank hoiab intressimuutustes pausi
Keskpank kergitas majanduskasvu ootust
Saated
  • 11.09.25, 15:16
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Saated
  • 11.09.25, 14:13
Koolitushooaeg kogub tuure: fookuses tulevikuoskused, AI ja vana hea klassika
Saated
  • 11.09.25, 14:12
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
