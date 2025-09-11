Balti börsidest edenes vaid Riia, USA inflatsioon tõusis

ST Sisuturundus 09.09.25, 14:38

Uut äri alustades keskendutakse sageli tootele, teenusele või turundusplaanile, kuid üha enam digitaliseeruvas maailmas on üheks kõige olulisemaks väärtuseks sinu brändi identiteedis kujunemas domeen. Miks on seda vaja, kuidas seda valida ja millistele trendidele peaksid aastal 2025 tähelepanu pöörama? Tuginedes nii Eestist kui ka raja tagant saadud kogemustele panime sulle kokku ülevaate, mis peaks aitama sul domeenidega seotud maailmas hõlpsamini orienteeruda.