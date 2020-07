Sõõrumaa kinnisvarafirma uus juht: ilus elu on keeruline

Aavo Kokk Foto: Raul Mee

„Minu eluvaade on hästi lihtne: kui ma näen probleemi ja tean, mis on lahendus, nii et kõik taandub ainult ärategemisele, siis ma muutun rahutuks. Ma arvan, et siis tuleb järgmisena kiiresti vananemine,“ lausus Urmas Sõõrumaa kinnisvaraäri US Real Estate uus juht Aavo Kokk Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kokk märkis, et Sõõrumaa firmal on käsil mitu delikaatset projekti eesotsas Patarei merekindlusega, mille uueksloomisel on linnakodanikel õigus sõna sekka öelda. Tema jaoks on sellised proovikivid köitvad.