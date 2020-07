Raha jagatakse nii, nagu poleks homset päeva

Kui avalikkuses on jäänud mulje, et 100 miljonit eurot MESi laene läheb peaasjalikult põllumajandusse, siis tegelik pilt on vähe teistsugune, rääkisid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris". Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas reedel, et Maaelu edendamise sihtasutuse (MESi) laenud ja käendused on osutunud nii populaarseks, et sealt on tuge saanud pea kõik, kes on küsinud. Ka võlglased.

Raha on välja tuhisenud sellise hooga, et minister pidi pidurit tõmbama ja tingimusi ringi mängima. Sellises olukorras jääb mulje, et jagatakse raha, nagu poleks homset päeva, aga homne päev ikkagi tuleb, nentisid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris". Omamoodi meenutab kogu protsess katuseraha jagamist.