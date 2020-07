"Vesiniku kasutamisel väga häid lahendusi Eestis hetkel ei tundu olevat"

Eestisse tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia juht Kalev Kallemets (paremal) rääkis tänases hommikuprogrammis, kui paljulubavaks ta peab vesinikutehnoloogia kasutust nii Eestis kui Euroopas. Foto: Eiko Kink

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson tutvustas eelmine nädal vesinikustrateegiat, millega peaks vesinikust saama Euroopa Liidu riikide rohelise energia kese.

Vesinikutehnoloogia kasutamine energeetikas võib tunduda paljulubav, kuid selle juures tuleb olla kahe jalaga maa peal ehk vaadata, kus on seda võimalik reaalselt kasutada, rääkis esmaspäevases hommikuprogrammis Fermi Energia asutaja ja juht Kalev Kallemets. Üldjoontes on tema sõnul siiski positiivne, et sellest teemast räägitakse.