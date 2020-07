Raport: kriis ei suuda pureda kinnisvaraga seotud sektorit

Foto: Andras Kralla

Kinnisvarahaldusega tegelevate ettevõtete juhtide mõõdukas pessimism on asendunud mõõduka optimismiga, ütles Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kõiv rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kinnisvarahalduse sektori juhtide sõnul pole kriis nendeni veel jõudnudki. "Praegu on neil küll müügitulu kahanenud teises kvartalis 12 protsenti, kui võrrelda eelmise aasta sama perioodiga, aga arvestades, kui palju halvemini on läinud mitmel teisel sektoril, siis ma arvan, et juhtide optimism ei tulegi niivõrd sektorist seest, kuivõrd sektorit ümbritsevatest oludest," märkis Kõiv.