Karmim regulatsioon on toonud kaasa kolm korda parema tulemuse, aga ka peavalu

Teksade hunnik. Foto: AP/Scanpix

Aasta alguses kehtestas Prantsusmaa seaduse, et tekstiilitootjad peavad oma toodetud ja müüdud kauba ise kokku koguma, et tekiks vähem jäätmeid. Tegemist on jätkuga juba varem vastu võetud seadusele.

Kuidas sealsed ettevõtted muudatusega toime tulevad ja ka kas nii karmi tootjavastutuse seadust vajab ka Eesti, arutame hommikuprogrammis keskkonnaeksperdi Harri Mooraga.