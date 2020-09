Pärnu meer annaks omavalitsustele rohkem maksude kehtestamise õigust

Euromündid. Pilt on illustreeriv. Foto: Liis Treimann

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius leiab, et Eesti omavalitsustel võiks olla laialdasemad võimalused kehtestada kohalikke makse.

Meer rõhutas Äripäeva raadio hommikuprogrammis siiski, et see ei tähendaks, et omavalitsused hakkaksid laienenud õigusi maksimaalselt ära kasutama. Küll aga muudaks see linnade ja valdade tulubaasi paindlikumaks.