EfTENisse suunduv Tamla: teeme kinnisvara jaeinvestorile kättesaadavaks

Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla Foto: Andres Haabu

Täpselt seitse aastat Swedbanki investeerimisfonde juhtinud Kristjan Tamla teeb karjääris pöörde ning asub uuest aastast tööle hoopis EfTEN Capitali. Oma sõnul selleks, et muuta kinnisvara jaeinvestori jaoks oluliselt kättesaadavamaks.

Tamla märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis naljatamisi, et tunneb EfTEN Capitali tegevjuhti Viljar Arakat juba ammu, ent kui too armastab rääkida euroremondist ning võtmete kätte andmisest, siis tema ise hoopis fondistruktuuridest. Nüüd saavad need kaks poolt EfTENis tema lisandumisega kokku.