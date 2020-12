Aasta kõige tähtsam tehnoloogiatrend ei jäta kedagi puutumata

Tehnoloogiatrendide üle arutlesid saates "Tehnoloogiakompass" Telia tehnoloogiajuht Andre Visse (pildil) ning Telia IT-valdkonna juht Andreas Simsel. Foto: Raul Mee

Koroonaviirus on meie nii era- kui ka tööelu pahupidi löönud, seda nii koduses Eestis kui ka laias maailmas. Nii on muutunud harjumuspäraseks olukord, kus tuleb tööle lülituda koduse pudru ja kohvi kõrval, tuhmistades piiri kodu ja töö vahel. Just kaugtööd võib seetõttu pidada kõige tähtsamaks tehnoloogiatrendiks sel aastal.

Saates "Tehnoloogiakompass" kõneleme, milliseid olulisi muutusi on toonud kaasa nii koroonaviirus kui ka pikaajalised tehnoloogilised arengud inimeste ja ettevõtete elus. Lühidalt: mis on selle aasta kõige olulisemad tehnoloogiatrendid ja mida üllatavat võib uus aasta kaasa tuua.

Külas on Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja Telia IT-valdkonna juht Andreas Simsel. Saadet juhtis Priit Pokk.

