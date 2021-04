Peaprokurör: moosivaras läheb vangi, aga valgekrae jaoks on karistus vaid tehingukulu

Riigi peaprokurör Andres Parmas. Foto: Liis Treimann

Korruptiivsed poliitikud valijate käest tihti karistada ei saa, inimesed unustavad kiiresti, nenditi saates "Poliitikute töölaud".

"Eesti inimesed on pigem sellise haugi mäluga. Nendest tõsistest poliitilise korruptsiooni juhtumitest, mis on lahvatunud, võib küll tulla meeme ja ilkumisi – valged kampsunid ja kilekotid –, aga tegelikult edasi käivad asjaosalistel business as usual. Ja me kõik aktsepteerime seda. Valimiskastide juures ei ole muudatusi niisugusel määral märgata, kui võiks," rääkis saates peaprokurör Andres Parmas.