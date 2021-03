Loomade heaollu investeerimine on otsetee toodangu suurendamiseks

Iga loomade heaollu investeeritud euro annab juba vähem kui aasta pärast tagasi 3–4 eurot. Foto: Erakogu

Seekordses "Kasvupinnase" saates vaatame lautadesse. On vana tõde, et piimalehm on nagu tippsportlane – toodang peab olema tipptasemel. Selleks tuleb lehmade eest ka hoolitseda nagu tippsportlaste eest – söötmine, puhkus, tervishoid ja elumugavus peavad olema tagatud.

Üheks väga oluliseks elutingimuste loojaks on lauda ventileerimine – kui puhast ja värsket õhku pole, on lehma elu vilets. See aga annab kohe tunda piimatoodangus. Lautade ventileerimisest ja loomade jahutamisest räägime saate esimeses pooles DeLavali laudaseadmete tootejuhi Ervin Peikiga.

Saate teises pooles jätkame juttu loomade heaolust, külaliseks on Eesti Maaülikooli teadlane Marko Kass. Tema üheks uurimisteemaks ongi veiste heaolu. Uurime, milles seisneb loomade heaolu, kuidas seda luua ja kas Eestis sellele piisavalt tähelepanu pööratakse.

Saame teada, et iga loomade heaollu investeeritud euro annab juba vähem kui aasta pärast tagasi 3–4 eurot. Ja tulevikus võib lautades töötada IT-spetsialist, kes analüüsib lehmade elunäitajaid. Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuula saadet "Kasvupinnas" siit: