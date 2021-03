Ekspert: pealinna kinnisvara kallineb, meie oleme alles alguses

US Real Estate'i tegevjuht Aavo Kokk Foto: Andras Kralla

Pealinnades on kinnisvara kallinemine paratamatu arengusuund, Eestis on ollakse alles sellise trendi alguses, ütles kinnisvarafirma US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk.

Kokk rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis lisaks, millistel kaalutlustel oleks ta ise valmis ostma elupinda Tallinna kesklinnas.