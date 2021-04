E-valimised on turvalisemad kui jaoskonnas hääletamine

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa. Foto: Erakogu

Küberturvalisusele pühendatud sisuturundussaate teema on e-valimised: miks Eesti on siiani ainus riik maailmas, kus e-valimisi korraldatakse, miks on e-valimised turvalisemad kui jaoskonnas hääletamine ja miks ei saa veel järgmistel valimistel mobiiltelefoniga hääletada.

Juttu tuleb ka sellest, milleks veel saaks Eesti unikaalset e-valimiste platvormi kasutada – näiteks korteriühistu koosoleku läbiviimiseks.

Saates on külas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet e-valimistest siit: