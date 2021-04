Turismi taastumine tekitab ettevõtjatele väljakutse

Turismiettevõtted ootavad piiride avanemist. Foto: Liis Treimann

EASi turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul ootavad ettevõtted vaktsineerimise kiirenemist ja vaktsiinipassiga piiride avamist. Omaette küsimus on aga, kui stardivalmis on turismisektor pärast aasta pikkust sulgemist.

Lepik tõi välja, et kuigi riik on turismisektorit toetanud, on ka paljud ettevõtted inimesi koondanud või tegevuse lõpetanud. Seetõttu peavad ettevõtjad pärast piiride avanemist väga kiiresti uuesti hoo üles võtma. Siiski on Lepiku hinnangul käesolevas kriisis väga vähe asju, mille üle on turismifirmadel kontroll.