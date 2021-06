Finantsinspektsioon: turule lisandusid uued tegijad, keda jälgida

Janar Stamm Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi elavnemist on märganud ka finantsinspektsioon, kellele tähendab suurem aktiivsus ka rohkem tööd, täheldas finantsinspektsiooni sunni rakendamise osakonna juht Janar Stamm.

"Kahtlusi, et võib-olla on toimunud turumanipulatsioon, on samuti juurde tulnud," rääkis Stamm Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.