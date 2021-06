Tingas: maamaksu tõus toob palju kasu

Ernst & Young Baltic AS-i partner Ranno Tingas. Foto: Raul Mee

Ernst & Young Balticu partner Ranno Tingas tõdes, et igasugune maamaksu teema on inimestele valulik, kuid maksutõus motiveerib omanikke oma maa pealt suuremat tootlust teenima.

Tingas rääkis, et kindlasti tuleb maksutõusu järel müüki kinnistuid, mida omanik pole suutnud tulusalt majanda. Ta tõdes, et kokkuvõttes on see majandusele ühel või teisel viisil kasulik. Samuti ei näe Tingas paanikaks põhjust, kuna kodualune maa jääb endiselt maksuvabaks ning tõusu piiratakse 10 protsendini aastas.