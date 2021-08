Parimad metsamajandajad kasvatavad metsa lapselastele

Parimale metsamajandajale Gunnar Lepasaarele andsid auhinna üle hindamisžürii liige Meelis Matkamäe ja SA Erametsakeskuse juhataja Jaanus Aun. Foto: Toomas Kelt

Saates „Mets ja majandus“ käime Pärnus Kogu pere metsapäeval, kus kuulutati välja parimad erametsade majandajad aastal 2021. Parimatest parimaks tunnistati Gunnar Lepasaar Ida-Virumaalt.

„Mets nõuab pidevalt tööd, see on müüt, et mets kasvab ise ja metsaomanik võib jalad seinalt lüüa,“ rääkis parim metsamajandaja. Kõige olulisemaks tööks metsas on tema jaoks kultuurihooldus ja üldse hooldusraied, vaid nii kasvab selline mets, nagu omanik soovib. Metsa majandades ei unusta Lepasaar ka loodusrikkust. Ta on kindel, et vaid vaheldusrikkas metsas on palju looma-, taime- ja putukaliike.

Lisaks sellele käime saates külas Kagu-Eesti Puiduklastril ja Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskusel TSENTER. Üheskoos veavad nad Kagu-Eestis tööstusrobotite projekti. Puiduklastri tegevjuht Hille Lillemägi arvab, et riigil võiks olla toetusmeede väiksemate tööstusettevõtete robotiseerimiseks. Üha süveneva tööjõupuuduse tingimustes võiks tootmise robotiseerimine päästa nii mõnegi suure potentsiaaliga väikeettevõtte.

Septembri keskel toimub aga esimene Metsarahva päev. Uksed avavad ja külalisi ootavad üle poolesaja metsamajandaja, puidutööstuse ja metsahariduse andja üle Eesti. Üritust tutvustab Eesti Metsaseltsi president Haana Zuba-Reinsalu.

Saadet juhib metsamajandusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

