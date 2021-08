Soomere: majandus kukub põlvili, kui teadmisi ära ei kasuta

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere Pärnu Juhtimiskonverentsil Foto: Raul Mee, fotograaf

Teadus tuleks võtta kasutusele poliitiliste otsuste tegemisel kõigil tasemetel, ka majanduses, rääkis Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere Äripäeva raadiole antud intervjuus.

Soomere sõnul on aga hea see, et teadlaste mõjukus on ühiskonnas uskumatult kõrgele kerkinud.

