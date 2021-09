Aivar Sõerd: riigikogu on jäetud eelarve koostamisel infosulgu

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd. Foto: Raul Mee

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd rääkis, et koos tegevuspõhise eelarve rakendamisega on riigikogult võetutud võimalus eelarvest selget ülevaadet saada. Kuna eelarveridu on väga üldiselt kirjeldatud, peaksid riigikogu liikmed iga rea kohta eraldi päringu tegema.

See on Sõerdi sõnul ka peamine põhjus, miks 2020. aasta eelarvesse sai sisse jääda 365 miljoni euro väärtuses vigu. Ta tõi ka välja, et on leidnud juba 2021. aasta kaitsekulutuste eelarvest kümnetesse miljonitesse ulatuvaid vigu.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099