Kristi Saare: buum on langusest stressirohkem

Aasta investor 2021, ettevõtja ja blogija Kristi Saare. Foto: Liis Treimann

Investor ning ettevõtja Kristi Saare tõdes, et viimasel ajal on temalt üha enam küsitud, kas nüüd on õige aeg aktsiate müümiseks. See näitab Saare sõnul, et suur tõus on investorid muretsema pannud ning seetõttu pani ta alustavatele investorile südamele, et lõputut tõusu ei tasu oodata.

Saare hindas Äripäeva hommikuprogrammis Tallinna börsi suure tõusulaine põhjuseid ning andis algajatele investoritele soovitusi, millega peaks praeguses turuolukorras arvestama. Samuti rääkis ta meelerahufondi olulisusest ja enda viimase aasta investeeringutest.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099