VKG juht salajasest kohtuvaidlusest Eesti Energiaga: tegelikult on selle üle mõttetu kakelda

VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ei nõustu keskkonnakaitsjate kriitikaga, et uus tselluloositehas tooks kaasa raiemahu suurenemise. Foto: Andras Kralla

Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann rääkis saates "Kuum tool" aastaid kestnud salajasest kohtuvaidlusest riigifirma Eesti Energiaga.

Asmanni sõnul on Eesti Energial monopol põlevkivi üle, kuid viimane küsib põlevkivi eest hingehinda, mida VKG pole nõus maksma. Vaieldud on läbi kõik kohtuastmed ning üksteisele on esitatud hiigelnõuded. VKG ei ole nõus põlevkivi hinnastamisega ning ei täida vanu lepinguid. Asmanni sõnul on tegemist põhimõttelise vaidlusega, kuidas tõlgendada konkurentsiseadust. Vaidlus veel kestab.

