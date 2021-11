Kriis näitas kätte juhtimiskultuuri paranduskohad

Vestlusringis osalesid (vasakult) moderaator Sirli Spelman, Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi, Alexela personalijuht Katrin Püks ja Kaubamaja teenindus- ja personalidirektori Piret Mårtensson. Foto: Raul Mee

Kriisiaja väljakutsete tõttu on ettevõtted aina enam võtnud fookusesse juhtimiskultuuri, selgus saatest “Lavajutud”.

Alexela personalijuhi Katrin Püksi sõnul on juhtidel info edastamisel suur roll. Ettevõttes on nad tema sõnul algatanud ka struktuurimuudatusi. Eesmärk on enam juhtida inim- ja väärtuspõhiselt. Tema sõnul jõuab juht rohkem inimestega tegeleda, kui on vähem alluvaid. Ühtlasi tõi ta välja, et ka uuringud on näidanud, et üks peamistest töötaja lahkumise põhjustest on juht.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099