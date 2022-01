Alternatiivsed faktooringupakkujad tulevad appi seal, kus pangad ei aita

furo müügijuht Sander Lehtsaar ja SupplierPlusi arendusjuht Uve Poom arutlesid Äripäeva raadiosaates faktooringuga seotud teemadel. Foto: Äripäev

Faktooringu võrdlusplatvormi furo müügijuht Sander Lehtsaar toob välja, et lausa 53% furo klientidest on ehitussektorist. Selle põhjuseks on eelkõige ehitussektoriga seotud riskid, mida pangad endale ei võta ja lahendus leitakse alternatiivrahastajatelt, selgub Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Eesti faktooringuturg on üks aktiivsemaid terves Euroopas, kus faktooritakse aastas ligikaudu 5 miljardi euro väärtuses arveid. Faktooringuturu osakaal Eesti SKPst on umbes viiendik, mis on kordades suurem kui näiteks Lätis ja Leedus, kus see moodustab ainult 3-4% SKPst. Üheks põhjuseks võib pidada Eesti üldist digiteerituse taset ja ärikultuuri.

SupplierPlus arendusjuhi Uve Poomi hinnangul toob lähiaja olulisima muutuse Eesti faktooringuturule eelmise aasta 1. novembril kehtima hakanud ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus. See reguleerib pikimaid lubatud maksetähtaegu, et kaitsta toidu- ja põllumajandustoodete tarnijaid. Sellega seoses tekib nutikamatel faktooringumajadel nüüd võimalus pakkuda arvete rahastamist jaekettidele.

Saadet juhib Sigrid Kõiv.

