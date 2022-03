Peeter Tohver: juhiks ei saa inimesed, kes ei suuda kriisis ettevõtet vedada

Vasakult: Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver, nõustamisbüroo Grant Thornton Balticu juhtiv partner ja asutaja Mati Nõmmiste ning Grant Thornton Balticu IT-juht Arko Kurg. Foto: Äripäev

Kriisid on juhtide proovikivid ning kui juht läheb paanikasse, siis lähevad paanikasse ka alluvad ja ettevõttest ei saa asja, seega ongi juhid need, kes on kriisi olukorras kõige efektiivsemad, rääkis Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver saates „Kasvukursil.

Sõjapingete ja sanktsioonidega on realiseerunud paljude ettevõtete äririskid, mistõttu on käivitunud kriisiplaanid. Seetõttu räägime saates ettevõtte toimepidevusplaanide ja erinevate kriisiplaanide tegemisest.

Juttu tuleb kriiside ja meeskondade juhtimisest ning saatekülalised toovad elulisi näiteid oma tööst. Samuti räägime sellest, millised sõnumid peaksid levima kriisi ajal ettevõtte sees ja väljas. Arutleme ka ettevõtte väärtuste olulisuse üle ning räägime kriisiplaanide toimimise mõõtmisest.

Külas on kolm kogemustega juhti: Wolf Groupi ja Krimelte juhatuse esimees Peeter Tohver, nõustamisbüroo Grant Thornton Balticu juhtiv partner ja asutaja Mati Nõmmiste ning Grant Thornton Balticu IT-juht Arko Kurg. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: