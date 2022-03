Maakler: enamik Tallinna üürikorteritest ei ole mõistliku hinnaga

Elamurajooni ehitus Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Ukraina sõda on üüriturgu palju muutnud – turule on sisenenud suur hulk uusi üürilevõtjaid ja nõudlus on kasvanud, kuid pakkumine ei tule järgi, ütles Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Margit Sild.

Sild märkis, et praegu on Tallinna üüriturul umbes 1000 korterit, kuid mõistliku hinnaga neist on vaid umbes 400. Need on aga pigem pisemad korterid, kuhu näiteks paljud Ukraina sõjapõgenikud oma peredega ei mahu. Silla sõnul on turul uusarenduste kallimaid kortereid, kus 2–3-toaliste üürid ulatuvad 800–1000 euroni. Korterite omanikud on teinud nende soetamiseks suuri kulutusi ega soovi hindade alandamisega rutata.

