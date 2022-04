Rail Baltic seab ehitajatele uued ja senisest kõrgemad keskkonnanõuded

Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür räägib saates ka ehitajatele seatud keskkonnanõuetest. Foto: Raul Mee

Miks peetakse rööbastransporti kõige keskkonnasõbralikumaks transpordiliigiks ja kuidas eri transpordiliikide keskkonnamõju üldse võrrelda ja hinnata, selgitab Äripäeva raadio sisuturundussaates Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür.

Kui Tallinna–Tartu maantee ökoduktid said päris suure kriitika osaliseks, siis mida Rail Baltic kavatseb paremini teha ja kuidas saavutatakse see, et looduslikus mõttes ei lõikaks RB Eestit pooleks, nagu keskkonnaaktivistid pelgavad?

Samuti tuleb juttu ja ühtlasi saame värsket infot ka selle kohta, millal Rail Balticu rongiga Tallinnast Riiga sõita saab.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula siit: