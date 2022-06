Olavi Lepp juhtidele: otsustage kriisis kiirelt

Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp esinemas Pärnu Juhtimiskonverentsil. Foto: Joanna Jõhvikas

Kui juht teeb kriisiolukorras otsuse ja sellega eksib, siis on võimalik tagasi tulla ja õige tee leida, selgus saatest „Lavajutud“.

„Kui jätate otsustamata, siis te isegi ei tea, millised on valed valikud,“ ütles Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp. Seetõttu on tema sõnul juhtidel kriisis tarvis kiirelt otsustada isegi juhul, kui see tundub võimatu missioonina.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev