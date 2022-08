Jake Farra äärmuslikust säästust: elukaaslasele see väga ei meeldi

Investor Jake Farra esines koos Taavi Ilvesega tänavu juuli alguses toimunud investeerimisfestivalil. Foto: Raul Mee

Jätkusuutliku portfelli üks alustala on säästumäär, kuna raha ära kulutades portfell ei kasva, selgus saatest „Lavajutud“.

„Ma ise olen püüdnud enda säästumäära hoida 80–90% juures. Mu elukaaslasele väga ei meeldi, aga see on aidanud mu portfelli kasvatada,“ rääkis investor ja fotograaf Jake Farra. Tema sõnul püsib jätkusuutlik portfell püsti neljal sambal ning kõik need osad on olulised.

