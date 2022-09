Trend ettevõtete rahastamisel: kasvurakettide asemel otsitakse stabiilsust

Redgate Capitali partner ja juhatuse liige Valeria Kiisk ning projekti- ja kapitali kaasamise valdkonna juht Sander Klaos rääkisid Äripäeva raadio sisuturundussaates finantseerimisturu trendidest. Foto: Äripäev

Investorite, ka institutsioonide jaoks on võlusõna skaleeritavus, mis ilmestab hästi kasvuprojekte, asendunud stabiilsusega, rääkisid Äripäeva raadios Baltimaade juhtiva investeerimispanganduse ettevõtte Redgate Capital partner ja juhatuse liige Valeria Kiisk ning projekti- ja kapitali kaasamise valdkonna juht Sander Klaos.

„Infrastruktuuriprojektid, energeetika – see on see, mis on finantseerimismaailmas praegu kõige popim,“ näitlikustas Kiisk ettevõtete rahastamise trende. Investoreid huvitavad konkreetsed lepingud ja konkreetne nõudlus, millest on väga raske taganeda. "Me kõik võime vähendada oma elektritarbimist, aga me ei saa seda nulli viia."

"Kasvuettevõtted, start-up'id, kellel ei ole veel rahavoogu, stabiilset kasumit, neil on märksa raskem raha kaasata, huvi nende vastu on väiksem ja ka investoritel on märksa kõrgemad ootused tootlusele," märkis Klaos saates. See omakorda on kasvuettevõtted omakapitali asemel sundinud võtma võlga.

Millised veel on nii ettevõtete kui rahastajate ootused praegusel ajal, kas investorite ettevaatlikkus hakkab tagasi tõmbuma, kuidas sööb eurobor end sisse võlakirjadesse ja miks suureneb rahastamisel just kohaliku kapitali roll, saab lähemalt kuulata saatest.

Põgusalt tuleb saates juttu ka ärikinnisvara ning ettevõtete ühinemiste ja omandamiste turust. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: