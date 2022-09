Müügimees Amazonis kauplemisest: ostjad jätab külmaks liigne uuenduslikkus ja lihtsus

Intervjuus rääkis Mihkel Moosel, kuidas olla Amazonis edukas. Foto: Reuters/Scanpix

Klientidele ei lähe peale liiga innovaatilised ega ka lihtsad tooted, mis ei loo piisavalt lisandväärtust, rääkis Digital Merchanti tegevjuht Mihkel Moosel Äripäeva raadios.

Mooseli sõnul on Amazonis müügi edu valem süsteemne ja põhjalik eeltöö. “Sa pead investeerima eeltöös konkurentide ja kliendi mõistmisesse ning unikaalse väärtuspakkumise loomisesse,” rääkis Moosel ja lisas, et eeltöö loob edu aluse.

