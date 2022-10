Rahva Raamatu juht: eestikeelsete raamatute müük väheneb tasapisi

Rahva raamatu raamatukauplus. Foto: Raul Mee

Eestikeelsete raamatute müük on mõnevõrra viimase kümne aasta jooksul langenud, aga sel aastal on olnud täheldada müügi kasvu, rääkis Rahva Raamatu juht Priit Peterson.

Ostudünaamikat on tema sõnul mõjutanud ka see, kui pandeemia ajal olid poed teatud aja suletud. Petersoni sõnul on e-äri kasvanud. Siiski ei saa tema hinnangul eeldada, et kõik füüsilise poe kliendid veebi suunduksid.

