Koolitaja: segavas keskkonnas töötamine mõjub efektiivsusele hullemini kui kanepi suitsetamine

Londoni ülikooli uuring näitas seda, et pidevalt sellises keskkonnas olemine, kus üksteist segatakse, mõjub töö efektiivsusele isegi hullemini kui töö ajal kanepi suitsetamine. Foto: AFP/Scanpix

Kontoris segavas keskkonnas olemine ei lase süvenenult tööd teha ega enda jaoks ülesandeid lahti mõtestada, rääkis saates „Lavajutud“ Produktiivsusklubi kaasasutaja Arno Lehtsaar.

Lehtsaare sõnul saab enda tööpäeva jaotada kolmeks tsooniks. „Meil on roheline tsoon, kus me oleme kõige erksamad. Siis on kollane tsoon, kus inimene suudab enam-vähem kenasti toimida. Lõpetuseks on punane tsoon, kus me võime küll teeselda töö tegemist, aga lõpuks on pigem see, et vaatad ekraani ja palju tehtud ei saa,“ rääkis Lehtsaar.

