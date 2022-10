Äripäev eetris: aitab seaduste rikkumisest

Investeerimiskelmuse toimepanemises kinnipeetud hoiu-laenuühistu Erial asutaja Ilya Dyagelev Harju Maakohtus. Foto: Andras Kralla

Hoiu-laenuühistutes leviv probleem, kus ühistute endi järelevalvekomisjonid on täidetud nii-öelda omadega, reaalset järelvalvet keegi ei tee ning ühistu liikmetelt on volitustega ära võetud igasugune õigus kaasa rääkida, on kohad, kus peaks sekkuma, rõhutas Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul saates "Äripäev eetris".

Nii tuleks seaduserikkumiste korral ikkagi reageerida ja ühistu tegevus kas seisma panna või keelata nende reklaamide näitamine, leidis ta. Praeguseks on juba liiga palju neid juhtumeid, kus inimesed on pannud oma elu jooksul kogutud säästud ühistutesse, mis on, nagu hiljem selgub, ebaseaduslike tegevuste tagajärel pankrotti läinud ja hoiustajate raha tuulde lasknud.

