Obskuurne majandus: sured virtuaalreaalses mängus, sured ka päriselus

Virtuaalreaalsus on mängud teinud juba väga adrenaliinirohkeks ning enneolematuks kogemuseks, kuid üks hullumeelne visionäär tahab saavutada lausa surmavat taset. Foto: AFP/Scanpix

Vähemalt selline on virtuaalreaalsuse peakomplektide looja üks õõvastav ambitsioon. Sensatsioonijanu, jõhkrus või kunst, otsustage ise.

Palmer Luckey, Oculuse looja, viimase aja projekt, mida ta on ka viimastel päevadel laiale maailmale tutvustanud, on justnimelt nii uskumatu. Kuigi praegu nimetab ta seda projekti lihtsalt kunstiteoseks, siis lisab ta, et selline fataalne püüdlus ei jää mängudisaineritel ilmselt viimaseks.

