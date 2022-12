Energialahenduste pakkuja teadlik suund: juhime inimesed digikanalitesse

Schneider Electric Eesti suundub sinnapoole, et 80 protsenti kogu turundusest oleks digitaalne. Foto: Schneider Electric Eesti

Kuidas ehitab tootmisfirmast digilahendusi pakkuvaks firmaks liikuv ettevõte üles oma turundust, kui suur osatähtsus on sisemüügil ja milliseid turunduslahenduste muutusi digikanalid võimaldavad, räägitakse värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates, mis keskendub energialahendusi arendava Schneider Electric Eesti turundusele.

“Insenerid suudavad rohkem luua kui meie müüa, infot iga toote ja selle funktsionaalsuste kohta on niivõrd palju. Selleks, et selgust luua ja õigete inimeseni jõuda, suunatakse kliente digikanalitesse, kus kõik vajaminev on kättesaadav,” räägib saates ettevõtte juht Miko Siilivask ja toob välja, et Schneideril on 13 erinevat persoonat, kellele turundussõnumeid luuakse.

Digitaalsetest müügikanalitest ja nende mõõdikutest, rahvusvahelisse kontserni kuulimise eelistest, ka turundusest läbi sisemüügi räägivad saates Schneider Electric Eesti tegevjuht Miko Siilivask, turundusspetsialist Merit Ivaste ja digitaalsete kanalite müügijuht Argo Ausmees.