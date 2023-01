Keskkonnaagentuuri direktor: erakondade valimisprogrammid on üllatavad

Kliimaseadus on hõbekuul, mida kõik ootavad, aga tülid on veel ees

Parteidest tööandjateni, keskkonnakaitsjatest õiguskantslerini on kõik veendunud, et Eesti kliimapoliitikat tuleks juhtida eraldi seadusega, kuid mida see sisaldama peab, on tulevaste vaidluste teema.