Endine minister: palju kära üsna ümmarguse metsakava ümber

Marko Pomerants. Foto: Andras Kralla

Riigikokku saadetud metsanduse arengukava kujul on valminud valimisprogrammilaadne toode, kust leiab mõne punkti iga erakond, kirjutab endine keskkonnaminister Marko Pomerants (Isamaa).

Kas metsanduse arengukava menetlus on jõudnud riigikokku õigel või valel ajal, selle kohta on lihtne retoorikat leida mõlemaks juhuks. Igal juhul on riigikogu võta-või-jäta-olukorras, sest muuta saab ainult otsuse eelnõu, mis on oma sisult väga lakooniline – kinnitada juurdelisatud „Metsanduse arengukava aastani 2030“.

