Tehinguturu ekspert: püssirohtu on, aga tuleb tagasilöögi aasta

Ellex Raidla partner ja tehinguturu ekspert Sven Papp. Foto: Liis Treimann

Idufirmad on hoidnud Eesti tehinguaktiivsust üleval, kuid on oodata tagasilööki, tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis Ellex Raidla partner ja tehinguturu ekspert Sven Papp.

„Eelmine aasta teatas Pipedrive 145 inimese koondamisest, Veriff teatas hiljuti 66 inimese koondamisest ja maailmas on neid päris suuri koondamise numbreid teada antud juba pikalt,“ rääkis Papp. „Raske on uskuda, et need globaalsed trendid, mis on ka meie kodu lähedalt mööda käinud, meid üldse ei puuduta,“ lisas Papp.