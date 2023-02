Artikkel

Teeninduskonkursi tipud: naerukoolitus ja impro töötasid üllatavalt hästi

Saate "Teeninduse teejuht" külalised Merli Viks, Helena Viiroja ja Jane Kesamaa. Foto: Äripäev

Selleks, et töötaja oleks kliendiga suheldes enesekindel ja vaba, mõjub vahel hästi väga füüsiline ja lihtne koolitus, rääkis Äripäeva raadios teeninduskonkurssidel esiotsa kohti noppinud ettevõtte Denim Dream turundusjuht, varasem firma Baltikumi teenindusjuht Jane Kesamaa.

"Iga koolitus ei pea olema teoreetiline ja teaduspõhine," ütles Kesamaa saates ja lisas, et seesugused koolitused tulevad kasuks ka siis, kui inimesed räägivad eri keelt. "Meil on kauplused lisaks Eestile veel ka Lätis, Leedus ka Poolas. Naerukoolitusest said aga kõik ühtemoodi osa."

Telekomifirmade seas uuringu põhjal parima teenindusega ettevõtteks tunnistatud Tele2 teenindusguru Helena Viiroja toob ühe koolitusmeetodina välja aga rakendusliku improvisatsiooni. “Soovitan seda kõikidele teenindusinimestele. Me alustasime improteatri harjutustega just sel aastal ja vau, kuidas see toob mugavustsoonist välja ja õpetab iseenda kohta.”

Teenindajate koolitamine ei tähenda ainult müügioskuste lihvimist, on saate “Teeninduse teejuht” külalised ühel meelel. Nutikad ettevõtted on jõudnud järeldusele, et suurepäraseks teeninduseks on rida teisi oskusi, mida teenindajates arendada tuleks. Millised need oskused on ja mis on aidanud nii Denim Dreami, Tele2 kui Aqva Hotel & Spad, saab lähemalt kuulata saatest.

Aqva Spa nägemust heast teenindusest jagab hotelli- ja vastuvõtujuht Merli Viks, kes alustas 15 aastat tagasi spaas enda karjääri administraatorina. Saadet juhib Mai Kroonmäe.