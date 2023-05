Kaamos: kinnisvara ostuga ei tasu oodata

Kaamos Kinnisvara juhatuse liige Taimo Murer ja Kaamos Ehituse juhatuse liige Reimo Rootsmaa. Foto: Sigrid Hiis

Täna ehitatud hoone on kindlasti soodsam, kui aasta pärast ehitatud hoone, rääkisid saates “Kõik ärikinnisvarast” Kaamos Kinnisvara juhatuse liige Taimo Murer ja Kaamos Ehituse juhatuse liige Reimo Rootsmaa.

Saates räägime lähemalt, milline on olukord kinnisvara- ja ehitusturul, millal on parim aeg äri- või erakinnisvara soetamiseks, kui palju on rentnikul võimalik varajases faasis arendusega liitudes kaasa rääkida ning mis on sellega kaasnevad hüved.

“Ankurrentniku kaasamine varajases faasis on võit-võit-olukord nii rentnikule kui arendajale,“ tõdeb Murer. Sellest, kuidas klient Kaamoseni jõuab, räägib Murer järgmist: “Usaldusteema on hästi oluline – et arendaja oleks hästi kapitaliseeritud, tal oleks referents ja tulevikuplaanid tehtud ning oleks olemas ka tiim, kes suudaks kogu väärtusahela oma jõududega katta, et ei sõltutaks teistest ettevõtetest.”

Juttu tuleb ka sellest, millised äripinnad on hetkel tõusutrendis ja milliseid büroopindu rentnikud praegu soovivad. Saates räägime ka, kuidas on Kaamose rajatavates hoonetes hetkel olukord vakantsiga, ning toome näpunäiteid, mida uued kliendid ärikinnisvara valimisel silmas peaksid pidama.

Saadet juhib Sigrid Hiis.