Tulevane kliimaministeeriumi kantsler loovutas oma osaluse rohefirmas

Keit Kasemets. Foto: Priit Mürk/ERR/Scanpix

Nõks enne jaanipäeva kliimaministeeriumi kantsleri ametikohale asuv Keit Kasemets loovutas osaluse oma rohemajanduse firmas ClimaCash, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Nüüdseks on valitsus kinnitanud, et Keit Kasemetsast saab kliimaministeeriumi kantsler ning et mitte huvide konflikti sattuda, andis Kasemets oma osaluse ClimaCashis ära firma kaasasutajale Klas Klaasile.