Raadiohitid: optimism majanduses kipub lõppema ja Toomase portfell

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor (fotol) koos Luminori peaökonomisti Lenno Uuskülaga kraadis saates "Kuum tool" Eesti majanduse tervist. Foto: Raul Mee

Vaieldamatuks raadiohitiks kujunes sel nädalal "Kuum tool", kus majanduse väljavaadete üle arutlesid SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kuulajaid kõnetas ka Investor Toomase kuu kokkuvõte, arengud Ukrainas, aktsiasoovitused ja Euroopa võlakriis.

Nädala hittsaated:

Analüütikud "Kuumal toolil": optimism teise poolaasta suhtes kipub lõppema

Majanduslanguse põhi võib olla käes, kuid teise poolaasta suhtes hakkab optimism natuke otsa lõppema, tõdesid SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja Luminori peaökonomist Lenno Uusküla saates „Kuum tool“.

Saates tuli juttu ka intressitõusudest, peamiste kaubanduspartnerite olukorrast ja nende mõjust Eesti majandusele ning sellest, kelle väljavaade praeguses majanduskonjunktuuris on pigem soodne ja kellel läheb veel raskemaks.

Kõrged hoiused näitavad ära, et pankade ilusate kasumite aeg on möödas

Seekordses Investor Toomase tunni saates räägivad Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Simo Sepp, Indrek Mäe, Jaan Martin Raik ja Jana Saarkoppel viimase aja rahakaasamistest, Investor Toomase portfellist, hoiuste intressidest, pensionifondidest, aktsiaturgude liikumisest suvel ja paljust muust.

Investor Toomase meeskonna liikmed toovad saates muuhulgas välja, et kõrged hoiuseintressid näitavad ära, et pankadel seniseid ilusaid vaatepilte enam ei näe, kus kasumid kasvavad varasemaga võrreldes üle 100%. Kõrgete hoiuste mõju peaks olema näha juba teise kvartali tulemustes.

Rainer Saks: Vene armee läks Ukraina tegevuse tõttu paanikasse

Praegu avaldatud info põhjal pole kahtlust, et Kahhovka tammi õhkamine on korraldatud just Vene vägede poolt, rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks Äripäeva raadios.

Saks tõdes, et strateegilist kasu Vene Föderatsioon tammi õhkamisest ei saa, vaid oma eesmärke üritavad nad saavutada hirmutamisega. "Praegu on selge, et Venemaa aremee juhtkond läks paanikasse Ukraina armee tegevuse tõttu," lausus ta.

Kuidas mõjutab tamme õhkimine Ukraina pealetungi ja kas Venemaalt paistab märke võimu vastasusest, sellest räägib Rainer Saks lähemalt intervjuus.

Peeter Koppel: ma mõtleksin küll, mis saab, kui euribor on 5

Kui mul oleks laenukoorem kaelas, siis ma mõtleksin küll, mis saab siis, kui euribor on 5, rääkis Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel Äripäeva raadiole.

Kas on õige aeg tehnoloogia rongile hüpata? Selles osas on Koppelil oma kahtlused. Mida tuleks siis vaadata, et otsus langetada? Kuhu investeerib Koppel ise ja milliseid turge vaatab?

Euroopasse on teel uus võlakriis

“Lõhki laenamine on amoraalne. Kui me võtame täna palju laenu, maksavad selle kinni meie tulevased põlved,” hindas majandusekspert Kristjan Lepik, kes ennustab, et lähiaastail räägib kogu maailm aina kasvavatest riigivõlgadest ning võlakriis pole kaugel.

Elu on läinud maailmas paremaks, kuid kliima ja laenu arvel. “Paraku hakatakse nüüd ootamatult arveid saama,” hindas Lepik saates “Globaalne pilk”. Tõusnud intressimäärad toovad kaasa üha krõbedamaid laenumaksed ning see omakorda tähendab, et riikidel tuleb leida kas kärpekohti või hakata tõsiselt mõtlema tulude suurendamisele.

Lisaks arutlesime saates, miks on USA võlalae tõstmise ümber nii palju draamat, samuti mõtisklesime, mis Euroopa riigid võivad võlaga hätta sattuda. Viimaks arutasime ka selle üle, mil viisil võiks riigid oma tulusid suurendada ja mis positsioonis on selles kõiges Eesti.