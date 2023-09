Mahud kukuvad, ent käive püsib: suurtööstur kasvule ei panusta

Kuidas hakkab ehituses minema talvel, see sõltub suuresti ilmast, ütles Äripäeva raadios suurtööstur Meelis Einstein.

Kogused on löögi all ja mahud aina vähenevad, tsemenditootja Heidelberg Materials Kunda juht Meelis Einstein ei oota kasvu ettevõtte ühelgi kolmel suunal.

“Optimistlik vaade on, et jääme järgmisel aastal võib-olla selle aasta tasemele,” rääkis Einstein Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtte käibest ja lisas, et see on võimalik ainult hinnatõusu tõttu.