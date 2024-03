Kaitseminister on veendunud: Laanet pole midagi valesti teinud

Pevkuri teatel on vara Kalle Laaneti pea jaoks pakku välja tuua. Foto: Andras Kralla

Kaitseminister Hanno Pevkur leiab, et erakonnakaaslane Kalle Laanet ei ole prokuratuuri töösse sekkunud. Veelgi enam, see poleks kaitseministri teatel ka võimalik.

“Täna hommikul Kallega rääkides olen aru saanud, et asi ei ole sekkumises, vaid ta on küsinud, mis on menetluses üks või teine asi,” ütleb Pevkur Äripäevale esmaspäeval.