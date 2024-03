Vaido Veek avaldas suure seitsmiku ostu- ja müügikohad

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek Foto: Andras Kralla

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek analüüsis läbi USA börsi seitsme suurima tehnoloogiafirma aktsiad ning tegi ülevaate, mis hinnavahemikus tasub neid osta või müüa.

“Nvidia ja Meta on päris pikaks ajaks algajatele investoritele investeerimise ära rikkunud,” arvas Veek Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et Meta ja Nvidia aktsiate hinnaralli võib jätta investoritele mulje, et tulu tuleb lihtsasti ja kiiresti, kuid tegelikult juhtub selliseid olukordi väga harva.

Suurest seitsmikust on Nvidia, Meta ja Microsofti aktsiad Veeki hinnangul kasumi võtmise hinnapiiri lähedal, kuid Teslale ja Apple’ile terendab soodne ostukoht.

Intervjuust saate kuulata Veeki täpsemat analüüsi. Lisaks tuli juttu krüptovarade, kulla, Balti pankade ja naftafirmade väljavaadetest.

Intervjueeris Juhan Lang.