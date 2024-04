Ukse- ja aknatootja karm aasta algus: osa töötajaid on sundpuhkusel

Järvamaal asuval ukse- ja aknatootjal Viking Window’l käis 2019. aastal külas president Kersti Kaljulaid. Foto: Dimitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Ei, hästi ei lähe, võib-olla oleme põhjale lähedal, aga võime veel kukkuda, ütles ukse- ja aknatootja Viking Window’ juht ja osanik Toomas Agasild firma praeguse olukorra kohta.

Nimelt jäid ukse- ja aknatootja möödunud aasta tulemused alla 2022. aastale. Agasild ütles, et mingit tõusu ta küll praegu ei näe. Praegu on loobutud ka võõrtööjõust ja osa inimesi on sel aastal sundpuhkusel miinimumpalgaga. Tootmises on töötajad tööl neli päeva nädalas.